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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أجله للسنة اللي جاية..عمرو أديب: لو بتفكر في طفل إضافي استنى شوية

عمرو أديب
عمرو أديب

حذر الإعلامي عمرو أديب، من الأزمة الغذائية والاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم، مؤكدا أن هناك أزمة عالمية ويجب الجميع أن ينظر إليها جيدا. 

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": "انا كنت عايز اقول لكم حاجة ولكن كنت متردد بقدم رجل واخر رجل، بس هقولها بسبب الخلفة". 

وتابع عمرو أديب : "لو حضرتك بتفكر تخلف السنة دي طفل إضافي يعني لو عندك عيل وعايز تجيب الثاني، أو عندك اثنين وتجيب الثالث أجله للسنة اللي جاية".

وأضاف عمرو أديب :"طبعا بعد تصريحاتي دي تطلع وهتبقى تريند، ويقال أن عمرو أديب بيطالب المصريين بمنع الخلفة، ولكن اللي بقوله ده لو عندك أطفال، والعالم كله بيعمل كده، ولو انت معاك وبتقول العيل بيجي برزقه يبقى ربنا معاك بقى ولكن بالعقل". 

عمرو أديب الأزمة الغذائية الحكاية تريند اخبار التوك شو

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