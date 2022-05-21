عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيسترن كومباني: لم يتواصل معنا أي مسئول برابطة الأندية لتأجيل مباراة الأهلي

صدى البلد

أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيسترن كومباني، عدم تواصل أي مسؤول في رابطة الأندية مع النادي من أجل تأجيل مباراة الأهلي بالدوري المصري.

وقال أمان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية المحور: " ملتزمون بقرار رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ولكن نرحب بتأجيل اللقاء".

وتابع: "ليس لدينا أي مشكلة في تأجيل مباراة الأهلي المقبلة ولكننا حتى الآن ملتزمون بما أقرته رابطة الأندية".

وواصل: "حتى الآن لم  يتواصل معنا أي مسئول في رابطة الأندية أو أي خطاب رسمي بشأن تأجيل مباراة الأهلي".

وتطرق أمان للحديث عن حضور النجم البرازيلي السابق رونالدينيو والتواجد في مباراة الأهلي، قائلا: "اتفقنا مع رونالدينيو للحضور إلى مصر خلال الفترة المقبلة والتواجد في مباراة الأهلي".

وأردف: "وجود رونالدينيو سيمثل إضافة للسياحة المصرية كونه أحد الشخصيات الرياضية البارزة حول العالم".

 

وكان النادي الأهلي طالب بتأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني، والمقرر إقامتها يوم 25 مايو الجاري ضمن الجولة الـ 14 للدوري، وبرر الأهلي مطلبه بإفساح المجال لفريقه بالاستعداد لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمعه مع فريق الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري بالمغرب.

وأرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي، التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهلي وإيسترن كومباني مؤجلة بالأساس من الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري، علمًا بأنها ترتبط بخوض مباراة غدًا أمام فريق إنبي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 للدوري. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

ترشيحاتنا

لم تذاع بعد .. تعرف على حلقات سجلها سمير صبري قبل وفاته

احترس من أحلام الثراء السريع.. كيف تستثمر أموالك بشكل أمن وشرعي؟

أفضل 5 أذكار بعد صلاة الفجر .. أوصى بها النبي ويغفلها كثيرون

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم السبت 21-5-2022

إيسترن كومباني: لم يتواصل معنا أي مسئول برابطة الأندية لتأجيل مباراة الأهلي

صفقة انتقال حر.. مهيب عبد الهادي: بن شرقي يوقع للأهلي 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ