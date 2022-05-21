إيسترن كومباني: لم يتواصل معنا أي مسئول برابطة الأندية لتأجيل مباراة الأهلي

أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيسترن كومباني، عدم تواصل أي مسؤول في رابطة الأندية مع النادي من أجل تأجيل مباراة الأهلي بالدوري المصري.

وقال أمان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية المحور: " ملتزمون بقرار رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ولكن نرحب بتأجيل اللقاء".

وتابع: "ليس لدينا أي مشكلة في تأجيل مباراة الأهلي المقبلة ولكننا حتى الآن ملتزمون بما أقرته رابطة الأندية".

وواصل: "حتى الآن لم يتواصل معنا أي مسئول في رابطة الأندية أو أي خطاب رسمي بشأن تأجيل مباراة الأهلي".

وتطرق أمان للحديث عن حضور النجم البرازيلي السابق رونالدينيو والتواجد في مباراة الأهلي، قائلا: "اتفقنا مع رونالدينيو للحضور إلى مصر خلال الفترة المقبلة والتواجد في مباراة الأهلي".

وأردف: "وجود رونالدينيو سيمثل إضافة للسياحة المصرية كونه أحد الشخصيات الرياضية البارزة حول العالم".

وكان النادي الأهلي طالب بتأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني، والمقرر إقامتها يوم 25 مايو الجاري ضمن الجولة الـ 14 للدوري، وبرر الأهلي مطلبه بإفساح المجال لفريقه بالاستعداد لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمعه مع فريق الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري بالمغرب.

وأرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي، التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهلي وإيسترن كومباني مؤجلة بالأساس من الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري، علمًا بأنها ترتبط بخوض مباراة غدًا أمام فريق إنبي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 للدوري.