بنشريفة: مباراة الأهلي والوداد خارج التوقعات

أكد محمد بنشريفة، نجم الوداد المغربي الأسبق، على أن مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا المقبلة، خارج التوقعات.

وقال بنشريفة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية المحور: "الكرة المصرية والمغربية تعرف معنى الأخوة ونحن كمغاربة نفتخر بالكرة المصرية".

وتابع: "الأهلي والوداد فريقان كبار ويملكان قاعدة جماهيرية كبيرة وفي رأيي لا يوجد مشكلة لأي منهما في اللعب بالمغرب أو بأي دولة أخرى".

وواصل: "الأهلي فريق منظم ومعظم لاعبيه ينضمون للمنتخبات ونرحب به في بلده الثاني المغرب".

وأردف: "مباراة الأهلي والوداد ذات طقوس خاصة وليست لها حسابات أو توقعات مسبقة".

وأكمل: "الأهلي ليس فريقا سهلا ويملك قائمة مميزة من اللاعبين، لعل أبرزهم محمد الشناوي ومحمد شريف وحمدي فتحي".

وكان النادي الأهلي طالب بتأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني، والمقرر إقامتها يوم 25 مايو الجاري ضمن الجولة الـ 14 للدوري، وبرر الأهلي مطلبه بإفساح المجال لفريقه بالاستعداد لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمعه مع فريق الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري بالمغرب.

وأرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي، التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهلي وإيسترن كومباني مؤجلة بالأساس من الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري، علمًا بأنها ترتبط بخوض مباراة غدًا أمام فريق إنبي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 للدوري.