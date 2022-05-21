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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي ينفي حدوث مفاوضات مع جون إيبوكا

جون ايبوكا
جون ايبوكا

أكد شريف أبو الغيط، عضو مجلس إدارة نادي إنبي، عدم وجود مفاوضات من أجل ضم النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق البترولي، خلال الفترة الماضية.

وقال أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية المحور: " لم يحدث تواصل مع النادي من أجل الحصول على خدمات النيجيري جون إيبوكا".

وتابع: "إذا حدث تواصل من جانب أي نادي للتعاقد مع جون إيبوكا، فسيتم عرض الأمر أولا على حلمي طولان مدرب الفريق من أجل معرفة موقفه تجاه اللاعب سواء باحتياج الفريق له وبالتالي بقاءه أو الموافقة على رحيله".

وواصل: "هناك لاعب آخر ممتاز للغاية وهو دينوبيتر جودي، والذي غاب الفترة الاخيرة عن صفوف الفريق بسبب تراجع مستواه البدني، قبل أن ينجح كابتن حلمي طولان في إعادة تأهيله مرة أخرى".

وأتم: "إذا عاد دينوبيتر للمشاركة مع الفريق مرة أخرى فسيصبح عنصر أساسي داخل تسكيل الفريق لا غنى عنه".

نادي إنبي حلمي طولان الريمونتادا جون إيبوكا مجلس إدارة نادى إنبى

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