أخبار التكنولوجيا|تيك توك يستعد لدخول عالم الألعاب.. وتويتر يطلق سياسة جديدة لمحاربة المعلومات المضللة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية تفرض رقابة على عمليات البحث المتعلقة بعدد كبير من السياسيين الصينين، وكذلك بعض الأمور الخاصة بالصين، وذلك في عدد من الدول من ضمنها الولايات المتحدة وكندا.



قامت عدد من شركات التكنولوجيا على رأسها شركتى آبل وجوجل بإطلاق عدد من الميزات المهمة التى تسهل إمكانية الوصول لأجهزتها إلى ذوي الهمم والقدرات الخاصة وتسهل العثور عليها.

أفادت تقارير أن تطبيق الفيديوهات القصيرة، تيك توك TikTok يخطط للدخول في عالم الألعاب بما فيها الألعاب التفاعلية والألعاب المستندة على الويب، وذلك من خلال ميزة جديدة تسمى TikTok LIVE .



أجرى موقع تويتر عددا من القواعد الجديدة لمجابهة المعلومات المضللة وذلك قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر وتطبيق سياسته الجديدة والخاصة بتطبيق حرية كاملة للرأى.



يعمل الاتحاد الأوروبي على إصدار عدد من التشريعات الجديدة من بينها قانون الأسواق الرقمية لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا وعلى رأسها شركة آبل Apple من أجل إجبارها على السماح لجميع المطورين من الوصول لبرامجها.



مع الاتجاه الكبير الذى يشجع الانتقال والترقي إلى أحدث نظام تشغيلي من مايكروسوفت Windows 11 ويندوز 11 ، إلا أن هناك الكثير من الخبراء والمتخصصين ينصحون المستخدمين ويذكرون عدد من الأسباب الوجيهة لعدم الترقية إلى ويندوز 11 والاستمرار باستخدام ويندوز 10 .