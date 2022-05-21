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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تيك توك يستعد لدخول عالم الألعاب.. وتويتر يطلق سياسة جديدة لمحاربة المعلومات المضللة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تقارير: مايكروسوفت تفرض رقابة على عمليات البحث المتعلقة بسياسيين صينين

 

كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية تفرض رقابة على عمليات البحث المتعلقة بعدد كبير من السياسيين الصينين، وكذلك بعض الأمور الخاصة بالصين، وذلك في عدد من الدول من ضمنها الولايات المتحدة وكندا.

 

جوجل وآبل يطلقان مميزات مهمة لتسهيل الاستخدام لـ ذوي الهمم


قامت عدد من شركات التكنولوجيا على رأسها شركتى آبل وجوجل بإطلاق عدد من الميزات المهمة التى تسهل إمكانية الوصول لأجهزتها إلى ذوي الهمم والقدرات الخاصة وتسهل العثور عليها.

 

تيك توك يستعد للمنافسة على دخول عالم الألعاب عبر ميزة LIVE

 

أفادت تقارير أن تطبيق الفيديوهات القصيرة، تيك توك TikTok يخطط للدخول في عالم الألعاب بما فيها الألعاب التفاعلية والألعاب المستندة على الويب، وذلك من خلال ميزة جديدة تسمى TikTok LIVE .

 

تويتر يطلق سياسة جديدة لمحاربة المعلومات المضللة.. تفاصيل


أجرى موقع تويتر عددا من القواعد الجديدة لمجابهة المعلومات المضللة وذلك قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر وتطبيق سياسته الجديدة والخاصة بتطبيق حرية كاملة للرأى.

 

الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدار تشريعات جديدة لإجبار آبل السماح للمطورين الوصول لبرامجها


يعمل الاتحاد الأوروبي على إصدار عدد من التشريعات الجديدة من بينها قانون الأسواق الرقمية لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا وعلى رأسها شركة آبل Apple من أجل إجبارها على السماح لجميع المطورين من الوصول لبرامجها.  

 

لهذه الأسباب.. احذر تحميل ويندوز 11 على جهازك


مع الاتجاه الكبير الذى يشجع الانتقال والترقي إلى أحدث نظام تشغيلي من مايكروسوفت Windows 11 ويندوز 11 ، إلا أن هناك الكثير من الخبراء والمتخصصين ينصحون المستخدمين ويذكرون عدد من الأسباب الوجيهة لعدم الترقية إلى ويندوز 11 والاستمرار باستخدام ويندوز 10 .

 

 

 

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