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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مرتضى: المجلس سدد جميع أقساط فرع أكتوبر وأنهينا التراخيص

صدى البلد

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، قام بسداد جميع الأقساط المستحقة على أرض النادي بأكتوبر.


وأكد أحمد مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك مع الإعلامي طارق يحيى، أن النادي أنهى جميع التراخيص الخاصة بفرع النادي بأكتوبر، وسيتم البدء في الأعمال به ليضاف للإنجازات الإنشائية التي شهدها الزمالك في الفترة الأخيرة على رأسها تطوير المقر الرئيسي والنادي النهري.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة بدنية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي. 

وتولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيليب أندريا سوزا مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بالجري والقفز من فوق الحواجز، بخلاف بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

 ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

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