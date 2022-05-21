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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

16 طالبا الحد الأقصى للجنة في امتحانات الإعدادية في الإسكندرية

نادية فتحي وكيل
نادية فتحي وكيل مديرية التعليم بالإسكندرية

أنهى تعليم الإسكندرية استعداداته لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) ، للعام الدراسي 2021 / 2022 والتي تُعقد على مستوى المحافظة من خلال الجدول المُعلن والتي تبدأ 21 من مايو الجاري وتنتهي 26 من مايو ،وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. 

وقالت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، أن عدد المحررين لاستمارات المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ ( 106616) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 382 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني ، منها 110 لجنة بإدارة المنتزه ، و83 بإدارة شرق ، و41 لجنة بوسط الإسكندرية، و24 لجنة بغرب ، وعشر لجان بالجمرك ، و44 لجنة بالعجمي ، و33 بالعامرية ، و37 بإدارة برج العرب ، وذلك بمشاركة ( 14714 ) ملاحظًـا ، و( 1713) مراقبًـا ، و(1502) معاونًـا.

وأضافت فتحي، في بيان صحفي اليوم، أن عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بلغ (764)، وأصدرت تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 16 طالبًـا فقط بدلا من 20 طالبًـا للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان حرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية،  وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة ، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي .

كما أكدت على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية وحضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان . وفي سياق متصل، أوضحت نادية فتحي ، أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميًّـا ، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة .

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