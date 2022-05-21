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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

غرامة 500 ريال.. عقوبة سائقي الأجرة لعدم الالتزام بارتداء الزي السعودي الموحد

سيارات الأجرة بالسعودية
سيارات الأجرة بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل، بالمملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق قرار الزي الموحد لسائقي سيارات الأجرة؛ وفقًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة، بهدف رفع جودة خدمات نقل الركاب، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وأوضحت جريدة سبق السعودية ، أن قرار الزي الموحد لسائقي سيارات الأجرة يهدف إلى رفع جودة خدمات نقل الركاب،وخلق بيئة مناسبة للاستثمار،مع التشديد على السائق الالتزام بالاداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب.

ويلزم قرار الهيئة العامة للنقل السعودى شركاتِ الأجرة بتوفير زي موحد للسائقين، وينص على التزام السائقين في جميع أنحاء المملكة، بلبس الزي أثناء تأدية العمل، بدءًا من يوم 12 يوليو المقبل، مع التشديد على السائق الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب.

وأضافت الهيئة العامة للنقل ، بالمملكة العربية السعودية ، أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي على المخالفين،وفقا للائحة لنشاط الأجرة ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 300 ريال على عدم التقيد بسياسة اجور النقل المعتمدة ، والتى تأتى من ضمن المخالفات التي نصت عليها اللائحة .

واشترطت اللائحة الشروط التي يجب ان تتبع على سائقي الأجرة وهي كالاتي:

- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.

- أن يكون حاصلاً على شهادة خلوّ من السوابق.

- أن يكون حاصلاً على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.

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