نيويورك تايمز: سياسة صفر كورونا تدفع الصينيين للهروب

أفادت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، بأنه في الوقت الذي تضاعف فيه الحكومة الصينية عمليات الإغلاق في ظل استراتيجية ”صفر كوفيد“، فإن بعض مواطني الدولة يسعون للخروج منها.

وأضافت الصحيفة أن ”عدد الراغبين في الحصول على استشارات الهجرة يتزايد، في حين يتبادل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نصائح حول كيفية السفر إلى الخارج، لكن الحكومة الصينية تهدف إلى وضع قيود صارمة على أنشطة السفر غير الضرورية“.

ولفتت إلى أن ”رغبة الصينيين المتزايدة بالسفر إلى الخارج تتناقض بشدة مع الرواية التي تروج لها الحكومة بانتصارها على الوباء، والتي تقول إن ضوابطها الصارمة جعلت الصين الملاذ الآمن الوحيد في عالم دمره الفيروس“.

وبينت أنها ”علامة أخرى على أن استراتيجية الحكومة القائمة على صفر كوفيد، تأتي بتكلفة عالية بشكل متزايد“.

ورأت ”نيويورك تايمز“ أن ”العدد الحقيقي للمواطنين الصينيين الراغبين في مغادرة البلاد غير واضح. 10% فقط من الصينيين يملكون جوازات سفر حتى 2019“.

وأوضحت أن ”الولايات المتحدة فرضت قيودا إضافية على بعض الطلاب الصينيين الراغبين في الحصول على تأشيرات، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي“.