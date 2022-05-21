أحمد حمدي: مستقبل مصر بمثابة القرش الأبيض في اليوم الأسود وطوق نجاة|فيديو

قال الصحفي أحمد حمدي، محرر شئون الرئاسة بجريدة “أخبار اليوم”، تعقيبا على إنجازات الدولة المصرية في مجال الزراعة بمشروع الضبعة، إن المشروع بدأ في عام 2017 قبل أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن هذا المشروع كان من ضمن قائمة المشروعات التي لم تكن تحظى بالقدر الكافي من الالتفات، وتقدير حجم أهميتها من قبل البعض.

وأضاف الصحفي أحمد حمدي، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المشروع كان يهدف لخلق فرص عمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح؛ وبالتالي تقليل عملية الاستيراد، مردفا: "الدولة مكانتش عاملة حسابها على الأزمات دي وقت تنفيذ المشروع، ومشروع مستقبل مصر ممكن نقول عليه إن القرش الأبيض في اليوم الأسود وطوق النجاة في الأزمات الراهنة".

وأكد أن جميع الزراعات الموجودة في المشروع تقلل من حركة الواردات الزراعية، وتوفر العملة الصعبة، وهي أهم الفوائد في ظل الأزمة المصرية.

وأشار "حمدي" إلى أن الدولة المصرية حرصت على تنفيذ بنية تحتية لمشروع مستقبل مصر توفر إمكانية سهولة نقل البضائع بين المدن القريبة من المشروع، من خلال منظومة نقل قوية جدا.

كان الرئيس اطلع في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" من جميع الجوانب، خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي في مجال الزراعة والغذاء، بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية، خاصةً أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة".