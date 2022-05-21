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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| أفضل نوع شاي لتحسين المناعة.. أسباب و أعراض الإصابة بـ الصمام الميترالي

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

جمال شعبان: الإرهاق المزمن مرتبط بـ الضغوط العصبية.. والحزن يقلل المناعة واللياقة

يعتبر الإرهاق من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولكن لا يعرف العديد ما الأسباب الكامنة وراء الشعور دائما بـ الإرهاق، فيكون أحيانا بسبب ممارسة بعض العادات اليومية والصحية والغذائية الخاطئة.

في اليوم العالمي لـ الشاي.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله؟

يصادف اليوم 21 مايو اليوم العالمي لـ الشاي، حيث يعتبر الشاي أحد أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، يأتي من نبات Camellia sinensis وغالبًا ما يتم مزجه مع نباتات أخرى بنكهات مختلفة.

يقدم الشاي مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

 

بعد وفاة سمير صبري ..أسباب و أعراض الإصابة بـ الصمام الميترالي

توفى أمس الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام الميترالي ، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وفي هذا السياق نرصد لكم من خلال السطور التالية أسباب و أعراض الإصابة بـ الصمام الميترالي.

 

في اليوم العالمي لـ الشاي ... ما هو أفضل نوع لتحسن المناعة ؟

ربما يكون الشاي أحد أكثر المشروبات شعبية بعد الماء، لا يستطيع الكثير منا بدء يوم جديد  بدونه ويحتاجه عدة مرات على مدار اليوم ، 21 مايو ، كل عام مخصص للاحتفال بـ اليوم العالمي لـ الشاي، وذلك بهدف الحدث إلى نشر الوعي بأهمية الشاي في حياتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على إنتاجه.

 

 

 

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