نشرة المرأة و الصحة| أفضل نوع شاي لتحسين المناعة.. أسباب و أعراض الإصابة بـ الصمام الميترالي

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

يعتبر الإرهاق من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولكن لا يعرف العديد ما الأسباب الكامنة وراء الشعور دائما بـ الإرهاق، فيكون أحيانا بسبب ممارسة بعض العادات اليومية والصحية والغذائية الخاطئة.

يصادف اليوم 21 مايو اليوم العالمي لـ الشاي، حيث يعتبر الشاي أحد أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، يأتي من نبات Camellia sinensis وغالبًا ما يتم مزجه مع نباتات أخرى بنكهات مختلفة.

يقدم الشاي مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

توفى أمس الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام الميترالي ، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وفي هذا السياق نرصد لكم من خلال السطور التالية أسباب و أعراض الإصابة بـ الصمام الميترالي.

ربما يكون الشاي أحد أكثر المشروبات شعبية بعد الماء، لا يستطيع الكثير منا بدء يوم جديد بدونه ويحتاجه عدة مرات على مدار اليوم ، 21 مايو ، كل عام مخصص للاحتفال بـ اليوم العالمي لـ الشاي، وذلك بهدف الحدث إلى نشر الوعي بأهمية الشاي في حياتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على إنتاجه.