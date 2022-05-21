الأهلي يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام إنبي في الدوري.. الليلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره إنبي، اليوم "السبت"، في تمام التاسعة مساء، على ملعب بترو سبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على إنبي في لقاء الليلة، بعد تدهور النتائج في مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات في مسابقة الدوري المصري، حيث خسر أمام المصري بهدف نظيف، وتعادل مع طلائع الجيش سلبيا، ومع سيراميكا كليوباترا 1-1 ومع البنك الأهلي بدون أهداف.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان في تحقيق مفاجأة جديدة، بتحقيق الفوز على الأهلي، او الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وكان إنبي فاز على الزمالك بهدفين دون رد، الأسبوع الماضي بمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع بـ 24 نقطة.