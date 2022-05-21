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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية متوقف على مدى جديته

بايدن يكشف عن شرطه
بايدن يكشف عن شرطه للقاء زعيم كوريا الشمالية

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن شرطه للقاء الزعيم الكوري الشمالي جونغ أون.

وقال بايدن: إن "عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية متوقف على مدى جديته".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى سيؤول.

وأضاف: "ملتزمون مع كوريا الجنوبية بتعزيز الأمن في منطقة المحيط الهادئ والهندي".

وتابع: "عرضنا على كوريا الشمالية تزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ولم نتلق ردًا بشأن ذلك".

ومضى في حديثه: "واشنطن وسيؤول على استعداد لتعزيز وضع الدفاع المشترك لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية".

وأعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اعتزامهما توسيع المناورات العسكرية لمواجهة "تهديد" كوريا الشمالية.

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