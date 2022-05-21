بايدن: عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية متوقف على مدى جديته

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن شرطه للقاء الزعيم الكوري الشمالي جونغ أون.
وقال بايدن: إن "عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية متوقف على مدى جديته".
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى سيؤول.
وأضاف: "ملتزمون مع كوريا الجنوبية بتعزيز الأمن في منطقة المحيط الهادئ والهندي".
وتابع: "عرضنا على كوريا الشمالية تزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ولم نتلق ردًا بشأن ذلك".
ومضى في حديثه: "واشنطن وسيؤول على استعداد لتعزيز وضع الدفاع المشترك لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية".
وأعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اعتزامهما توسيع المناورات العسكرية لمواجهة "تهديد" كوريا الشمالية.