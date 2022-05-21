عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسى: لما تبني في 100فدان 200 بيت كده خلصت على الأرض الزراعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن الأرض الطبيعية كانت أرض غرب النيل وكانت أرض لا تحتاج لخدمات لمحطات رفع وتدشين ترع، خاصة أن المياه تسير طبيعى وهناك قنطرة ترفع المياه والفلاحين يزرعون محاصيلهم .

وعقب الرئيس السيسي خلال  كلمته بافتتاح مشروع مستقبل مصر : اللى احنا بنعمله أن الأرض أعلى من منسوب النيل ، وبالتالى اضطرينا لإنشاء مأخذ لرفع المياه 70  أو 80 متر ، وشق ترعة طولها 40 كم للوصول للأراضي الصالحة الموجودة فى الوادى ، بتكلفة كبيرة جدا و زراعة 60 ألف فدان "  .

وتابع الرئيس السيسى، أن تآكل الأراضى الزراعة والبناء عليها كان ضروري لمواجهته ، وعمل انتاج إضافي للأراضي  التى تآكلت نتيجة التعدي على الأراضى الزراعية، مضيفا: انت بتيجى تبنى بيت والمنطقة المحيطة التى تآكلت مش بتتزرع ولما بتبني فى 100 فدان 200 أو 300 بيت انت كده خلصت على الأرض الزراعية ” . 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

 

الرئيس السيسي التعدي على الاراضي الزراعية تعدي على الأراضى الزراعية أراضي التعدى على الأراضى مشروع مستقبل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

أسرة سمير صبرى في انتظار جثمانه أمام مستشفى العجوزة.. فيديو وصور

أسعار الذهب اليوم السبت 21-5-2022 .. فيديو

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

ترشيحاتنا

التضامن: قرعة إلكترونية علنية لاختيار 3 آلاف حاج ضمن الجمعيات الأهلية.. الأحد

تعرف على أماكن قبور الأنبياء .. 70 نبيا مدفون في الطواف

خريطة انتشار جدري القرود حول العالم.. 130 حالة إصابة واشتباه

إعلامي بقناة ريال مدريد يكشف سر تعثر صفقة مبابي |خاص

سقوط مستريح الإسكندرية.. استولي على أموال مواطنين بزعم استيراد الأدوات الصحية

وصول جثمان الفنان سمير صبرى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

53 أغنية جمعت بينهما.. الهضبة يتصدر الترند بأغنية اللي يمشي يمشي مع تامر حسين

52 عاما من الغموض.. جدري القرود يرعب العالم والصحة تنفي وجود إصابات بمصر

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

فيديو

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ