الرئيس السيسى: لما تبني في 100فدان 200 بيت كده خلصت على الأرض الزراعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن الأرض الطبيعية كانت أرض غرب النيل وكانت أرض لا تحتاج لخدمات لمحطات رفع وتدشين ترع، خاصة أن المياه تسير طبيعى وهناك قنطرة ترفع المياه والفلاحين يزرعون محاصيلهم .

وعقب الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح مشروع مستقبل مصر : اللى احنا بنعمله أن الأرض أعلى من منسوب النيل ، وبالتالى اضطرينا لإنشاء مأخذ لرفع المياه 70 أو 80 متر ، وشق ترعة طولها 40 كم للوصول للأراضي الصالحة الموجودة فى الوادى ، بتكلفة كبيرة جدا و زراعة 60 ألف فدان " .

وتابع الرئيس السيسى، أن تآكل الأراضى الزراعة والبناء عليها كان ضروري لمواجهته ، وعمل انتاج إضافي للأراضي التى تآكلت نتيجة التعدي على الأراضى الزراعية، مضيفا: انت بتيجى تبنى بيت والمنطقة المحيطة التى تآكلت مش بتتزرع ولما بتبني فى 100 فدان 200 أو 300 بيت انت كده خلصت على الأرض الزراعية ” .

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.



