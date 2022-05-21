السيسي: لن نقيم أي منشآت مستقبلا إلا على أراض غير صالحة للزراعة

قال الرئيس السيسي تعليقًا على التعدي على الأراضي الزراعية :" عشان أزرع الـ 60 ألف فدان واحطهم على خريطة الإنتاج مكنش عندي خيار غير إن الدولة لازم تتدخل في موضوع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب أهلنا عشان تعمل إنتاج إضافي وبديل للأراضي اللي اتاخدت ".



وأضاف الرئيس السيسي :" لما هنيجي نختار نعمل منشآت للناس هنختارها على أراض غير صالحة تمامًا للزراعة"، متابعًا :" أرض صخرية".





وأكد :" نتيجة الممارسات الخاطئة التي حدثت خلال الـ 50 سنة الماضية بنضطر بسببها حاليًا عشان نزود إنتاجنا عشان يكفي النمو السكاني الموجود لازم ازود إنتاجي ولو كان عدد سكاننا 40 أو 50 مليون كان هيكفي طلبنا ومكناش هنحتاج نشتري حاجة من برا "، مشيرًا إلى أن حجم النمو الموجود في النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو اللي الدولة بتعمله ".



و يفتتح الرئيس السيسى صباح اليوم، السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.