أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر: اللي يمشي يتكل على الله

نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب أحمد عيد "صباح الخير ما الي يمشي يتكل علي الله مش واقفة علي حد !! بس في حاجة مضايقاني اول مرة جمهور الزمالك يبقي عنده ثقة في المصادر الي مبتقولش خبر صح خير ؟!".

وفي سياق آخر أكد الإعلاميان مهيب عبد الهادي وعمر ربيع ياسين ان نجم الزمالك اشرف بن شرقي وقع للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

وأضاف مهيب عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: رسميا تم توقيع بن شرقي في الأهلي مقابل 1.5 مليون دولار في السنة .