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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

رئيس مياه أسوان يتفقد أعمال المشروع السويسري بخور عواضة

صدى البلد

تفقد المهندس يحى ابوزيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية وامبركاب بتكلفة 140 مليون جنيه، وشملت الزيارة رافع المياه، والخزان وتم خلالها الوقوف على الأعمال النهائية للمشروع. 

وأكد رئيس الشركة ، أن المشروع يشمل إنشاء محطة رفع تكفى إحتياجات أهالى هذه المناطق من المياه حتى عام 2052، إضافة إلى خزان أرضى بسعة 5 آلاف متر مكعب وأيضًا شبكات رئيسية بها بطول 5 كم وخطوط فرعية بأطوال 36 كم.

وأشار إلى تنفيذ مشروع توسعات محطة الصرف الصحى بالناصرية ، وذلك بإنشاء محطة رفع جديدة وخط إنحدار 1100 مللى بطول 1200 متر وخط طرد 800 مللى بطول 2500 متر لإستيعاب الكميات المتوقعة لتدفقات الصرف بعد تنفيذ المشروع.

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