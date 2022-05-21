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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي بقناة ريال مدريد يكشف سر تعثر صفقة مبابي |خاص

ميجيل بلنسيا الإعلامي
ميجيل بلنسيا الإعلامي بقناة نادي ريال مدريد

كشف ميجيل بلنسيا الإعلامي بقناة نادي ريال مدريد الإسباني، سبب تعثر مفاوضات إدارة النادي الملكي مع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مجيل بلنسيا في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" الضغط الإعلامي في فرنسا وراء ابتعاد مبابي عن الانضمام إلى ريال مدريد".

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أضاف بلنسيا:" عدم التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل خسارة كبيرة لنادي ريال مدريد، على الرغم من امتلاك الفريق لاعبين على أعلى مستوى، مبابي بلا شك هو أحد أفضل لاعبي العالم في الفترة الحالية".

وعن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول حال فشل ضم مبابي، أجاب:" لا أعتقد ذلك".

مبابي يعلن قراره الأحد:
 

بحسب شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، فإن مبابي سيعلن عن قراره الخاص بمستقبله غدا الأحد.

وأكد التقرير أن مبابي سيعلن وجهته عقب نهاية الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، حيث يواجه ميتز اليوم السبت، على أن يعلن قراره يوم الأحد.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام كبير من نادي ريال مدريد الإسباني بضمه.

وكان مبابي قد صرح في وقت سابق أنه حسم بشكل كبير قراره الخاص بمستقبله.

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