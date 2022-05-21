تأكد غياب حمزة المثلوثي عن الزمالك أمام أسوان في نصف نهائي الكأس

تأكد غياب التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فريقه في مباراة أسوان المقبلة في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي، للإصابة بالتواء في الكاحل وهي الإصابة التي تعرض لها في لقاء طلائع الجيش الأخير.



ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب لقاء أسوان المقبل.



ومن المقرر أن يشارك حازم إمام بصورة أساسية في المباراة المقبلة أمام أسوان في الكأس.



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.