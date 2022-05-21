عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، عما قامت به الدولة من مشروعات قومية خلال الفترة الماضية، وشدد في حديثه على أهمية ترشيد استهلاك المياه واستغلال الأراضي غير الشاغرة بالشكل الأمثل.


الرئيس السيسي : كل مشروع الدولة تأخرت فيه بندفع ثمنه حاليا.. فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر خلال السنوات الماضية كانت تبنى على الخط الموازي للنيل، ولم  يتم الالتفات للتوسع في الصحراء، موضحا: "الظهير الصحراوي الموجود كان ممكن نبني فيه مدن وحياتنا".


الرئيس السيسي يقاطع مدير مشروع مستقبل مصر ويعلق: منقدرش نستنى
قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديث اللواء بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر، قائلا: "لا داعي للاستعجال.. إحنا عايزين نطمن على مشاريعنا ونطمن المتواجدين إن أمورنا ماشية".


الرئيس السيسى: الترعة هتخلص إمتى؟ وإيهاب الفار: نهاية العام
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى سؤالا إلى اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: “الترعة دى هتخلص إمتى؟”، ليجيب "الفار" أنه من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجارى، وكان من المخطط أن هذه الترعة فى الدلتا الجديدة ضمن مشروع مستقبل مصر والتى تغطى 800 ألف فدان.


الرئيس السيسى : مبادرة حياة كريمة تكلفتها تخطت تريليون جنيه
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مشروع مستقبل مصر بإجمالى 2.5 مليون فدان، والذى من الممكن أن يشكل 25% من الأرض الزراعية المتواجدة على مساحة مصر على مدى آلاف السنين الماضية.


السيسي: التعليم مهم لكن وضعه أولوية في ظل عدم وجود إمكانيات مستحيل
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأقاويل المنتشرة من قبل البعض حول التعليم، قائلا: "أنا سمعت ناس بتقول إن التعليم هو الأولوية".


الرئيس السيسي لـ أهل الخير: البر مش إنكم تأكلوا حد بس| فيديو
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لـ "أهل الخير"، قائلا:  "يا أهل الخير ياللي عاوزين تعملوا أعمال بر وعاوزين ترفعوا وتحسنوا من حياة الناس، إوعوا تفتكروا إن البر بس إنك تدي حد ياكل أو تعملوا مدرسة بس".


السيسي: النبي محمد والصحابة لما اتحاصروا في مكة أكلوا ورق الشجر.. فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن النبي محمد حبس وتعرض للحصار 3 سنوات في مكة، وكان سيدنا جبريل ينزل عليه بالوحي، متابعا: "الصحابة والتابعين ساعتها قالوله يجبولنا ناكل ولا المياه تتفجر من تحتنا.. ده ربنا بقا ياعني كن فيكون".

 

السيسي مشروع مستقبل مصر افتتاح مشروع مستقبل مصر الهيئة الهندسية مبادرة حياة كريمة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

صدم 4 أشخاص بسيارته .. القبض على الفنان مصطفى هريدي

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

إجراء تحليل مخدرات للفنان مصطفى هريدي بـ حادث الشيخ زايد

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

السيسي: النبي محمد والصحابة لما اتحاصروا في مكة أكلوا ورق الشجر.. فيديو

ترشيحاتنا

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

اجتماع عاجل غدا.. مجلس الأهلي يبحث تطورات أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا

تهدئة حركة قطارات المترو إلى 8 كم بين حدائق حلوان ووادي حوف

فرج عامر: إعادة مباراة الأهلي والبنك أبسط قواعد إثبات حسن النوايا

خالد الجندي: حفظ الوطن من أهم مقاصد الشريعة

بالحجاب والسبحة.. الحزن يخيم على ميرفت أمين في جنازة سمير صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

52 عاما من الغموض.. جدري القرود يرعب العالم والصحة تنفي وجود إصابات بمصر

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

فيديو

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ