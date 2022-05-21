أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، عما قامت به الدولة من مشروعات قومية خلال الفترة الماضية، وشدد في حديثه على أهمية ترشيد استهلاك المياه واستغلال الأراضي غير الشاغرة بالشكل الأمثل.





الرئيس السيسي : كل مشروع الدولة تأخرت فيه بندفع ثمنه حاليا.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر خلال السنوات الماضية كانت تبنى على الخط الموازي للنيل، ولم يتم الالتفات للتوسع في الصحراء، موضحا: "الظهير الصحراوي الموجود كان ممكن نبني فيه مدن وحياتنا".



الرئيس السيسي يقاطع مدير مشروع مستقبل مصر ويعلق: منقدرش نستنى

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديث اللواء بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر، قائلا: "لا داعي للاستعجال.. إحنا عايزين نطمن على مشاريعنا ونطمن المتواجدين إن أمورنا ماشية".



الرئيس السيسى: الترعة هتخلص إمتى؟ وإيهاب الفار: نهاية العام

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى سؤالا إلى اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: “الترعة دى هتخلص إمتى؟”، ليجيب "الفار" أنه من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجارى، وكان من المخطط أن هذه الترعة فى الدلتا الجديدة ضمن مشروع مستقبل مصر والتى تغطى 800 ألف فدان.



الرئيس السيسى : مبادرة حياة كريمة تكلفتها تخطت تريليون جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مشروع مستقبل مصر بإجمالى 2.5 مليون فدان، والذى من الممكن أن يشكل 25% من الأرض الزراعية المتواجدة على مساحة مصر على مدى آلاف السنين الماضية.



السيسي: التعليم مهم لكن وضعه أولوية في ظل عدم وجود إمكانيات مستحيل

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأقاويل المنتشرة من قبل البعض حول التعليم، قائلا: "أنا سمعت ناس بتقول إن التعليم هو الأولوية".



الرئيس السيسي لـ أهل الخير: البر مش إنكم تأكلوا حد بس| فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لـ "أهل الخير"، قائلا: "يا أهل الخير ياللي عاوزين تعملوا أعمال بر وعاوزين ترفعوا وتحسنوا من حياة الناس، إوعوا تفتكروا إن البر بس إنك تدي حد ياكل أو تعملوا مدرسة بس".



السيسي: النبي محمد والصحابة لما اتحاصروا في مكة أكلوا ورق الشجر.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن النبي محمد حبس وتعرض للحصار 3 سنوات في مكة، وكان سيدنا جبريل ينزل عليه بالوحي، متابعا: "الصحابة والتابعين ساعتها قالوله يجبولنا ناكل ولا المياه تتفجر من تحتنا.. ده ربنا بقا ياعني كن فيكون".