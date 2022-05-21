تهدئة حركة قطارات المترو إلى 8 كم بين حدائق حلوان ووادي حوف

لمدة 10 أيام بسبب توصيل ماسورة...

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تهدئة حركة القطارات بين محطتى حدائق حلوان ووادى حوف بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة، إعتبارا من صباح اليوم السبت ولمدة ١٠ أيام متصلة، وذلك نظرآ لتمرير ماسورة مياه أسفل السكة بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتقدمت الشركة بالاعتذار لجمهور ركاب الخط الأول عن التأخيرات الخارجة عن إرادة الشركة وتهدئة حركة القطارات فى هذه المنطقة إلى سرعة ٨ كم / س، وتؤكد الشركة فى بيانها على أن الأعمال فى هذه المنطقة ستجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها فى أسرع وقت.

وناشد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة، جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدين على أن إحترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وختاما تقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مستخدمى خطوط المترو لتفهمكم أسباب تهدئة القطارات فى هذه المنطقة متمنيين لمصرنا الغالية دوام التقدم والإزدهار والتطوير المستمر.