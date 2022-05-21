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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التموين: مصر تشهد تحول حقيقى وإضافة قوية للاقتصاد فى المنظومة الزراعية

وزير التموين
وزير التموين

قال على المصيلحى وزير التموين ، إن مشروع مستقبل مصر من المشروعات العملاقة التى تغير من الواقع الاقتصادى المصرى وتضيف قدرات حقيقية فى مجال القدرة البشرية ، والمنظومات الزراعية وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة.

وأكد " المصيلحى " ، خلال لقائه عبر تقرير أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر ، أن مصر تشهد تحول حقيقى وإضافة حقيقية للاقتصاد المصرى ، حيث تم استصلاح 350 ألف فدان وزراعة 250 ألف فدان، ولدينا اضافات غير مسبوقة فى محصول بنجر السكر، وانتاج أكثر من 2 مليون من محصوله ، كما تم زراعة 40 ألف فدان من محصول القمح ، يضيف 120 ألف طن إلى محصول القمح.

وتابع وزير التموين ، أن دول العالم شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار البترول ، السلع الغذائية نتج عنه ظهور تحديات عالمية كبرى سواء فى الاقتصاديات الكبرى أو النامية .

وزير التموين تكنولوجيا مشروع مستقبل مصر صباح الخير يا مصر الاقتصاد مشروعات

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