أهالي قرية شبشير حصة بالغربية يلقنون لصا علقة ساخنه لسرقته موتوسيكل

تمكن أهالي قرية شبشير حصة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم من إلقاء القبض علي لص وتلقينه علقه ساخنه بالأيدي والأرجل وتسليمه إلي رجال الشرطة للارتكابه واقعة سرقة موتوسيكل وذلك في إطار توجيهات مدير الأمن لردع مخالفين للقانون.



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث تلقين لص علقه ساخنه علي أيدي أهالي قرية شبشير حصة بدائرة المركز .



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتمكن من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان مركز شرطة طنطا .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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