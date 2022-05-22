رئيس الحزب الناصري: الدولة تأمل في إجراء حوار وطني حقيقي له أرضية ثابتة

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري الديموقراطي العربي، ومستشار رئيس جامعة بنها، ان الدولة المصرية بمواطنيها تأمل في اجراء حوار وطني حقيقي، يكون ذات أرضية وقاعدة راسخة يرتكز عليها ن منوها أن الدولة المصرية من الدول العريقة والتي عرفت الحياة السياسية منذ القدم بشكل يضعها في المقدمة، لذلك الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتطلب من الجميع استغلاله والاستثمار فيه خاصة من القوى والأحزاب السياسية بشكل يضمن تحقيق مكاسب تتصف يميزة الوطنية .

وتابع الدكتور محمد أبو العلا في حواره لـ"صدى البلد" أن الحوار الوطني بمثابة فرصة ذهبية من أجل جمع كافة الأطراف الممثلة للدولة الوطنية ، متضمنة أيضا أحزاب المعارضة بمختلف الانتماءات، ونحن نقصد هنا أحزاب المعارضة التي لديها ايمان راسخ بفكرة نهضة الوطن واستقراره بأي شكل من الاشكال، لذلك فكرة مشاركة جماعات الاخوان الإرهابية في هذا الحوار الوطني لن يحدث ولن يتم الموافقة عليه لأن الجميع يعي ان هذا الفصيل الذي يحمل الشر للدولة المصرية ومواطنيها ولكل من يختلف معهم في الرأي.

وتابع أن أن هذا الفصيل لم يؤمن يوما بهذا الوطن ولم يؤثر مصالح الوطن على مصالحهم الشخصية، بل كانت مصالحهم هي الحاكم والموجه لهم في كافة قراراتهم ، فلن يسنى الشعب المصري ما فعله هذا الفصيل من إيذاء وقتل وضرب وحرق في كيان الدولة المصرية وإرهاب مواطنيها بكل السبل المتاحة امامهم.