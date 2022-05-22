عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الحزب الناصري: الدولة تأمل في إجراء حوار وطني حقيقي له أرضية ثابتة

رئيس الحزب الناصري
رئيس الحزب الناصري في حواره لـ صدى البلد

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري الديموقراطي العربي، ومستشار رئيس جامعة بنها، ان الدولة المصرية بمواطنيها تأمل في اجراء حوار وطني حقيقي، يكون ذات أرضية وقاعدة راسخة يرتكز عليها ن منوها أن الدولة المصرية من الدول العريقة والتي عرفت الحياة السياسية منذ القدم بشكل يضعها في المقدمة، لذلك الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتطلب من الجميع استغلاله والاستثمار فيه خاصة من القوى والأحزاب السياسية بشكل يضمن تحقيق مكاسب تتصف يميزة الوطنية .

 

وتابع الدكتور محمد أبو العلا في حواره لـ"صدى البلد" أن الحوار الوطني بمثابة فرصة ذهبية من أجل جمع كافة الأطراف الممثلة للدولة الوطنية ، متضمنة أيضا أحزاب المعارضة بمختلف الانتماءات، ونحن نقصد هنا أحزاب المعارضة التي لديها ايمان راسخ بفكرة نهضة الوطن واستقراره بأي شكل من الاشكال، لذلك فكرة مشاركة جماعات الاخوان الإرهابية في هذا الحوار الوطني لن يحدث ولن يتم الموافقة عليه لأن الجميع يعي ان هذا الفصيل الذي يحمل الشر للدولة المصرية ومواطنيها ولكل من يختلف معهم في الرأي.

 

وتابع أن أن هذا الفصيل لم يؤمن يوما بهذا الوطن ولم يؤثر مصالح الوطن على مصالحهم الشخصية، بل كانت مصالحهم هي الحاكم والموجه لهم في كافة قراراتهم ، فلن يسنى الشعب المصري ما فعله هذا الفصيل من إيذاء وقتل وضرب وحرق في كيان الدولة المصرية وإرهاب مواطنيها بكل السبل المتاحة امامهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الإخوان رئيس جامعة بنها الحياة السياسية رئيس الحزب الناصري جماعات الاخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن عن الاشتباه في حالة إصابة جديدة بـ جدري القرود

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل موقعة نهائي أبطال إفريقيا

سعر الدولار اليوم الأحد 22-5-2022

طلاب 2 ثانوي يتوافدون على اللجان لأداء امتحانات اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ

لإنقاذ العالم من كارثة غذائية|مساع دولية لرفع الحصار عن صادرات الحبوب الأوكرانية

اكتشاف تاريخي.. ضرس طفل عمره 130 ألف سنة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف تاريخي.. ضرس طفل عمره 130 ألف سنة |شاهد

بثروة تخطت 16 مليارا .. أغنى زوجين في المملكة المتحدة

احذري.. تناول الشاي بلبن يسبب الإجهاض

مصاب جدري القرود يمكنه نقل العدوى لمدة شهر

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ