برلماني: مشروع مستقبل مصر يدعم الأمن الغذائي ويستهدف تخفيض فجوة الاستيراد

أشاد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، قائلا :"المشروع يعتبر قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديـدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية".

وأضاف منظور، في بيان، أن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة، مُؤكدًا أن مشروع مستقبل مصر يستهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج مما يساهم في تقليل حجم الاستيراد، وكذلك توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن المشروع يوفر ما لا يقل عن 10 آلاف فرص عمل مباشـرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتابع:"مشروع "مستقبل مصر" يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الإستراتيجية، وتوفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، وإقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات"، مُوضحًا أن مشروع مستقبل مصر يعزز من نجاح الدولة المصرية في مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية في السنوات الأخيرة الماضية.

وأكد أن القطاع الزراعي يشهد منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم انجازات غير مسبوقة والتي أسهمت في تحقيق نهضة زراعية شاملة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها الدولة بكافة مؤسساتها في القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.