عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشروع مستقبل مصر يدعم الأمن الغذائي ويستهدف تخفيض فجوة الاستيراد

صدى البلد

أشاد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، قائلا :"المشروع يعتبر قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديـدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية".

وأضاف منظور، في بيان، أن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة، مُؤكدًا أن مشروع مستقبل مصر يستهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج مما يساهم في تقليل حجم الاستيراد، وكذلك توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن المشروع يوفر ما لا يقل عن 10 آلاف فرص عمل مباشـرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتابع:"مشروع "مستقبل مصر" يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الإستراتيجية، وتوفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، وإقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات"، مُوضحًا أن مشروع مستقبل مصر يعزز من نجاح الدولة المصرية في مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية في السنوات الأخيرة الماضية.

وأكد  أن القطاع الزراعي يشهد منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم انجازات غير مسبوقة والتي أسهمت في تحقيق نهضة زراعية شاملة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها الدولة بكافة مؤسساتها في القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

مستقبل وطن التنمية المستدامة المشروعات القومية الكبرى المشروعات القومية الثروة الحيوانية الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

صورة لنجم المنتخب الليبي وراء فبركة توقيع بن شرقي للأهلي

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

صدم 4 أشخاص بسيارته .. القبض على الفنان مصطفى هريدي

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم | خريطة انتشار جدري القرود.. روسيا تحظر دخول بايدن وبلينكن ورئيس CIA لأراضيها.. سقوط حكومة إسرائيل قريباً

ما المناطق التى يمكن شدها بـ خيوط الوجه ؟

بكري عن حصاد البنجر بمستقبل مصر: اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 20%|فيديو

تشافي يؤكد اهتمام برشلونة بضم ليفاندوفيسكي

20 يونيو.. الحكم في استئناف طبيب الكركمين على حبسه سنتين

ظلم فادح.. الأرقام تثبت أحقية محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

52 عاما من الغموض.. جدري القرود يرعب العالم والصحة تنفي وجود إصابات بمصر

فيديو

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ