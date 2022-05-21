عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرصة لـ محمد صلاح.. رونالدو يبتعد عن جائزة هداف الدوري الإنجليزي

صدى البلد

ابتعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد، عن سباق الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا العام.

وأعلنت صحيفة “ذا أتليتك” البريطانية أن اللاعب سيغيب عن فريق مان يونايتد في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي نظراً للإصابة.

وأشارت الصحيفة أن رونالدو يُعاني من مشكلة في عضلات الفخذ، لذا لن يشارك في مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس ما يعد فرصة لـ محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، حيث يتسابق مع رونالدو وسون على جائزة هداف البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

  • محمد صلاح، ليفربول، 22 هدف
  • سون، توتنهام، 21 هدف
  • رونالدو، مان يونايتد، 18 هدف
  • هاري كين، توتنهام، 16 هدف
  • ساديو ماني، ليفربول، 15 هدف
محمد صلاح رونالدو الدوري الإنجليزي هداف الدوري الإنجليزي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

غدا.. المطربة بوسي تحتفل بزفافها على خبير تجميل .. خاص

اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ جدرى القرود في سويسرا

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

نقابة المهن التمثيلية تشكر محافظ الإسكندرية على تنظيم جنازة سمير صبري

استولى على250 مليون جنيه.. حبس مستريح كرداسة وحجز زوجته وأولاده

مزاد جديد لقطع غيار سيارات بالقاهرة والاسكندرية

هولندا تعلن تسجيل إصابات جديدة بمرض جدري القرود

مكالمة مبابي لـ رئيس ريال مدريد وراء بقائه في باريس سان جيرمان

على فراش المرض.. شاهد| آخر ظهور لـ سمير صبري داخل المستشفى قبل وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

فيديو

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ