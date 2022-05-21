فرصة لـ محمد صلاح.. رونالدو يبتعد عن جائزة هداف الدوري الإنجليزي

ابتعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد، عن سباق الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا العام.

وأعلنت صحيفة “ذا أتليتك” البريطانية أن اللاعب سيغيب عن فريق مان يونايتد في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي نظراً للإصابة.

وأشارت الصحيفة أن رونالدو يُعاني من مشكلة في عضلات الفخذ، لذا لن يشارك في مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس ما يعد فرصة لـ محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، حيث يتسابق مع رونالدو وسون على جائزة هداف البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي