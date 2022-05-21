بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تشارك متابعيها صورة جديدة عبر تويتر

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات "تويتر".

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة جريئة، مما نالت إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

🖤 pic.twitter.com/i7qTuMPcWA — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) May 21, 2022

وتستعد الفنانة نوال الزغبي، لطرح أغنية جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب”.

والأغنية من الحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري.

يذكر أن المطربة نوال الزغبي، حلت ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وتحدثت عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني.