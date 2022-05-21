مقطع جديد يوثق لحظة اندلاع حريق هائل قرب مطار جنيف.. فيديو

اندلع حريق بالقرب من مطار جنيف في سويسرا بعد عدة انفجارات في مبنى مجاور.



ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، يقال إن المبنى مركز استقبال جديد لطالبي اللجوء ، فضلاً عن المبنى المستقبلي للشرطة الدولية (PI).

وأشارات الصحيفة إلى انه تم تعليق الرحلات القادمة أو تحويل مسارها ، لكن الإقلاع يخضع لتقدير الطيارين ، وفقًا للمتحدث باسم المطار إجناس جينيرات.

وقال جانيرات: "يوجد مبنى مركز استقبال طالبي اللجوء الجديد قيد الإنشاء اشتعلت فيه النار وهو مبنى خارج محيط المطار.



وذكرت الصحيفة أن المبنى يقع على حافة أحد المدارج ، مضيفة أن العديد من الشهود سمعوا دوي انفجارات.

يأتي هذا الحادث في الوقت الذي تتجه فيه وفود من جميع أنحاء العالم إلى جنيف لحضور جمعية منظمة الصحة العالمية.