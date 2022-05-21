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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفير سلع بأسعار متوازنة.. التموين: نحتاج 100 سوق نصف جملة.. فيديو

وزير التموين
وزير التموين

قال  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن الرئيس عبد الفتاح  السيسي وجه بإنشاء أسواق نصف جملة في المحافظات بجانب أسواق الجملة الكبيرة مثل سوقي الجملة بأكتوبر والعبور .

 

وأضاف  إبراهيم عشماوي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد “، :”أسواق نصف الجملة  تكون بنظام حق الانتفاع لزيادة حجم المعروض والحفاظ على أسعار المنتجات باسعار متوازنة حتى نهاية العام الجاري ".

 

وتابع إبراهيم عشماوي:" نحن في احتياج إلى أسواق نصف الجملة بمساحات متفاوتة وكل منطقة لها الكثافة السكانية الخاصة فيها ومتوسط الاستهلاك ومعدلات الإنفاق ".

 

وأكمل إبراهيم عشماوي:" أسواق نصف الجملة  تبدأ من 2 فدان وحتى 10 أفدنة في المناطق السكانية كثيفة السكان"، مضيفا:"نحن بحاجة إلى أكثر من 100 سوق نصف جملة ".

التموين اسواق الجملة سوق نصف جملة اخبار التوكش شو

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