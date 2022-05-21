مناقشة الجوانب المالية.. قرارات عاجلة من الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني

قبل انطلاق بطولة العالم

اجتمع صباح اليوم السبت، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة عبد المنعم الحسيني، وذلك من مناقشة آخر الترتيبات لبطولة العالم القادمة بمصر.

حيث يستعد الاتحاد المصري للسلاح لاستضافة بطولة العالم للمبارزة 2022 في الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 23 من الشهر نفسه تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبدأ الاجتماع اليوم في تمام العاشرة صباحا وانتهى في تمام الثالثة عصرا، وشهد الاجتماع قرارات هامة وكانت تفاصيل الاجتماع كالتالي:

- مناقشة آخر الاستعدادات لبطولة العالم بمصر، والاستماع للبرنامج المجهز من أحمد سمير مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد وكافة التفاصيل الخاصة بالبطولة.

- التحدث عن زيارة أعضاء الاتحاد الدولي للسلاح لمصر وتدوين ما حدث خلال متابعتهم لآخر التجهيزات والاستعدادات لبطولة العالم.

- تحديد موعد الفحص النهائي من قبل الاتحاد الدولي للسلاح حيث يصل الوفد الرسمي الدولي يوم 31 مايو الجاري.

- تكليف شركة برزنتيشن بتنظيم بطولة العالم للسلاح بمصر.

- اختيار لاعبي الفريق المشارك في بطولة دورة البحر المتوسط بالجزائر.

- مناقشة الجوانب المالية الخاصة بالاتحاد المصري للسلاح.

- اعتماد جميع قرارات اجتماع مجلس الإدارة الماضي.

- اتخاذ بعض القرارات الانضباطية لمجتمع السلاح.

ويعد استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح تحدي جديد للاتحاد بعد نجاحه الكبير في استضافة العديد من البطولات الدولية خلال الفترة الأخيرة وكان آخرهم بطولتي كأس العالم والجائزة الكبرى للسلاح التى نظمها الاتحاد المصري في فبراير وأبريل الماضيين.