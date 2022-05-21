أستاذ اقتصاد زراعي عن مستقبل مصر: يستهدف تحقيق الأمن الغذائي

قال جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة،، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي، إنه تم افتتاح 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر اليوم، ومساحة مشروع مستقبل مصر تصل لـ 800 ألف فدان خلال عام .

أضاف جمال صيام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" يتم ري 350 ألف فدان في مستقبل مصر بمياه معالجة ثلاثية آمنة، كما يتم إنشاء بنية تحتية ضخمة".

وتابع جمال صيام :" مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى يشكلون حوالي 4 مليون فدان زراعة ".

وأكمل جمال صيام :" الهدف من مشروع مستقبل مصر هو تحقيق الأمن الغذائي وزراعة المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية ".