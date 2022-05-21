بسبب ارتفاع المعروض.. برلماني: توجيهات الرئيس بإنشاء أسواق كبيرة يؤدي لتراجع أسعار السلع

قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أسواق كبيرة بالقاهرة والجيزة، سيسهم إلى حد كبير في السيطرة على الأسعار في هذه المناطق، حيث ستؤدي هذه الأسواق إلى زيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار.

وأضاف النائب أحمد سمير، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى لمواجهة آثار الأزمة العالمية الموجودة على مستوى العالم كله، فالأسعار ترتفع بشكل كبير والتضخم في زيادة مستمرة، والوضع صعب عالميًا، وهذا له تأثير على مصر باعتبارها دولة مستوردة للعديد من المواد الخام والسلع الغذائية، مما يؤدي لارتفاع الأسعار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رؤية الدولة اليوم هي كيفية مواجهة هذا الارتفاع عن طريق فتح الأسواق والرقابة الشديد على المنتجات وأسعارها، مشيرًا إلى أن فتح الأسواق وتوافر السلع، يؤدي إلى التحكم في أي تلاعب في الأسعار في هذه المرحلة، ويعطي وافر من المعروض، وهذا يجعل السوق المصري سوقًا مستقرا، في محاولة لزيادة قدرة الدولة على الإنتاج على المستوى الزراعي.

ولفت إلى أن مصر تسعى للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والعالم كله يتجه من المستوى المتوسط وقصيرة الأجل إلى الاكتفاء الذاتي.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بإنشاء أسواق كبيرة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، من أجل السيطرة على الأسعار، وذلك خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

ويساهم مشروع مستقبل مصر فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، حتى أن عملية استيراد السكر تنتهى بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدى العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.