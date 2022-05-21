وكيل البحوث الزراعية: مستقبل مصر مشروع زراعي صناعي من الدرجة الأولى.. فيديو

قال المهندس عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يستهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف "عبدالعظيم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولى”: "مشروع الدلتا الجديدة أحد مشروعات التوسع الأفقي الذي تركز عليه الدولة خلال الفترة الحالية بجانب منطقة توشكى وشرق العوينات وباقي المشروعات الزراعية".

وأشار المهندس عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية: "مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي من المشروعات الواعدة لأنه مشروع زراعي صناعي من الدرجة الأولى".



وأوضح المهندس عادل عبدالعظيم: "المشروع يمتاز بأنه في موقع فريد قريب من الموانئ المصرية والمدن الصناعية، لذلك فإن فكرة التصنيع والتصدير من هذا المشروع ستكون سهلة ومتاحة".