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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 131حيوانا و3596 طائرا في قافلة بيطرية بمركزي السنطة وسمنود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية الطب البيطري في الكشف وتحصين المواشي بكافة مراكز المحافظة ، حيث تم تنفيذ قافلة بيطرية شملت مركزي السنطة وسمنود ، بالتعاون مع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا ، الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية ( إدارة الرعاية والعلاج وإدارتي التلقيح الاصطناعي والتناسليات ) والسادة أطباء الإدارة البيطرية بمركزي السنطة وسمنود .

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وخلال القافلة تم الكشف والفحص للحيوانات المترددة من مختلف الأنواع بالتخصصات المختلفة خاصة التناسليات وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار إلى جانب التوعية والإرشاد للمربين، وتم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية بالإضافة إلى أعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد أمراض (الحمى القلاعية ، حمى الوادي المتصدع ، الجلد العقدي ، جدري الضأن) إلى جانب سحب عينات الدم للوقوف على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه.

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وفي سياق متصل تابع المحافظ عمليات التحصين لعدد 1236 رأس من العجول الأبقار الواردة من  كولومبيا  بمركز السنطة في بداية برنامج التحصينات لرسالة الحيوانات الجديدة ، حيث تلقت لقاح الحمى القلاعية ، وحمى الوادي المتصدع ، والتسمم الدموي بالجرعة الأولى والحيوانات بحالة صحية جيدة. 

وأشاد رحمي بجهود المديرية في تنفيذ القوافل البيطرية وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمكان وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا كون الثروة الحيوانية تمثل مصدر دخل للفلاحين بهذه القرى.

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من جانبه قال الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري أن القافلتين أسفرتا عن فحص عدد 131 حيوانا أنواع مختلفة و 3596 طائرا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية والكشف علي الحيوانات الأليفة وتقديم العلاج لعدد 5 كلاب مرخصة بحوزة أصحابها ، وأضاف أنور أن جهود المديرية امتدت إلى تنفيذ بعض أعمال التطهير للأسواق بلغ عددها 33 سوق للطيور الحية متنوعة ما بين السوق والسويقة بمختلف مراكز المحافظة وآخرها سوق الدواجن بمركز بسيون وذلك فور انتهاء أعمال السوق ، بالإضافة إلى قيام طبيبات الطب البيطري بنشر الوعي والتثقيف لربات البيوت والسيدات بهذه الأسواق بكافة المعلومات التي من شأنها المحافظة على الصحة العامة والبيئة وكيفية الذبح الآمن لهذه الطيور والتخلص الصحي الآمن من مخلفات الذبح، بالإضافة إلى أهم التحصينات ضد الأمراض التي قد تصيب الطيور خاصة الإنفلونزا.

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