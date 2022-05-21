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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد الدين حسين: لابد من تنمية الحجر قبل البشر ..فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ إنه لا بد من تنمية الحجر قبل تنمية البشر حتي نستطيع القيام بعمل نهضة حقيقة لمصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير نحو نهضتها بخطي ثابته وسريعة.

واضاف "حسين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن هناك بعض رجال الأعمال والمستثمرين جاءوا لمصر عام ٢٠١٢ و ٢٠١٣ من أجل إقامة استثمارات ضخمة في مصر ولكنهم لم يجدوا الغاز والكهرباء وقتها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية أنفقت ما يقرب من ٨ مليارات دولار من أجل توفير الكهرباء للجميع من المواطنين والمصانع.

وأوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن مصر هي الدولة الأولي في العالم التي تقوم باستيراد القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة تصل لـ ٨٠٪ من احتياجاتها.

https://fb.watch/d8WtOmaGyz/

الكهرباء روسيا استثمار رجال الأعمال مجلس الشيوخ استيراد الدولة المصرية

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