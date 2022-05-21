القصير: لو معملناش المشروعات الزراعية كنا هنعاني في ظل الأزمة العالمية

قال السيد القصير وزير الزراعة، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، إن مساحة المشروع 2.2 مليون فدان وباكورة المشروع 350 ألف فدان رأيناها اليوم .



وأضاف السيد القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المشروعات الزراعية الكبرى مثل مستقبل مصر تعتبر أمن غذائي للدولة المصرية ".

وتابع السيد القصير :" لو معملناش المشروعات الزراعية الكبرى كنا هنعاني في ظل الأزمة العالمية المتواجدة حاليا ".

واكمل السيد القصير :" مصر تعمل وفق خطة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات ".

ولفت السيد القصير :" يتم استخدام أساليب الري الحديثة والرئيس السيسي يوجه بزيادة نسبة التقاوى المعتمدة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ".