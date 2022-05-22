الإفراط في تناول الطعام يؤدي بالتأكيد إلى تخريب أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، إلا أنه عادة ما يحدث بسبب الإجهاد.

نصائح للتوقف عن الإفراط في الطعام

وشاركت أخصائية التغذية أنجالي موكرجي نصائح للتوقف عن الإفراط في تناول الطعام وفقا لموقع news18.

1- احتفظ بجدول زمني والتزم بجدولك الزمني، حدد وقتًا مناسبًا لكل وجبة وحاول ألا تفوت أيًا منها.

2- راقب قائمة البقالة الخاصة بك ، حتى لا تحضر وجبات خفيفة مثل الشوكولاتة والكعك والمعجنات، بدلًا من ذلك ، تناول وجبات خفيفة صحية مثل اللوز والزبيب.

3- سيشمل تناول الحبوب الكاملة والبقول الألياف الضرورية والكربوهيدرات المعقدة في نظامك الغذائي.

4- الانغماس بانتظام في التمرين ، سيشمل ذلك النشاط الضروري في نظامك.

5- لا تتخطي وجبة الإفطار أبدًا ، وبدلاً من ذلك تناول وجبة ثقيلة في وجبة الإفطار ، وتناول وجبة غداء معتدلة وعشاء خفيف.