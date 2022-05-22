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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للتوقف عن الإفراط في الطعام

تناول الطعام
تناول الطعام

الإفراط في تناول الطعام يؤدي بالتأكيد إلى تخريب أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، إلا أنه عادة ما يحدث بسبب الإجهاد. 

نصائح للتوقف عن الإفراط في الطعام

وشاركت أخصائية التغذية أنجالي موكرجي نصائح للتوقف عن الإفراط في تناول الطعام وفقا لموقع news18.

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4 عادات غذائية خاطئة على مائدة الإفطار تسبب زيادة وزنك

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مضر بالصحة.. استشاري تغذية : لا تجعلوا الكحك وجبة الإفطار الأساسية |فيديو

1- احتفظ بجدول زمني والتزم بجدولك الزمني، حدد وقتًا مناسبًا لكل وجبة وحاول ألا تفوت أيًا منها.

2- راقب قائمة البقالة الخاصة بك ، حتى لا تحضر وجبات خفيفة مثل الشوكولاتة والكعك والمعجنات، بدلًا من ذلك ، تناول وجبات خفيفة صحية مثل اللوز والزبيب.

3- سيشمل تناول الحبوب الكاملة والبقول الألياف الضرورية والكربوهيدرات المعقدة في نظامك الغذائي.

4- الانغماس بانتظام في التمرين ، سيشمل ذلك النشاط الضروري في نظامك.

5- لا تتخطي وجبة الإفطار أبدًا ، وبدلاً من ذلك تناول وجبة ثقيلة في وجبة الإفطار ، وتناول وجبة غداء معتدلة وعشاء خفيف.

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