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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بـ صدى البلد لحمايتها من جارتها بعد التعدي عليها

صدى البلد

أرسلت القارئة منال سعد احمد تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تهديد جارتها لها بالقتل.

وقالت احمد في استغاثتها  انا مهددة في منزلي أنا وأولادي ،حيث تقوم جارتي هي وشقيقتها  بتهديدي والتعدي علي انا وابنائي بالسب يوميا  و تقوم بتهديدي بالقتل .

وأضافت لقد تقدمنا  بعدة بلاغات في القسم  ولكن دون فائدة  مطالبة المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بهم وقبل حدوث مكروه لهم للتواصل مع مقدمة الشكوي علي رقم 01005310847.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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