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رئيس التحرير
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برلمان

مصر الحديثة: مشروع مستقبل مصر مشروع تنموي متكامل ويؤكد سير الدولة على الطريق الصحيح

الدكتور وليد دعبس
الدكتور وليد دعبس ، رئيس حزب مصر الحديثة

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم، مشروع تنموي متكامل ويعد من المشاريع القومية العملاقة.

وأضاف دعبس، خلال بيان له، أن افتتاح هذا المشروع جاء في توقيت في غاية الأهمية، نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع دول العالم، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتطرق كل أبواب التنمية وأنها تدرك الأولويات وحجم التحديات كما أنها تؤكد أن هذه المشروعات مدروسة جيدا.

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة، إلي أن هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي المصرى كما أنه يغطى احتياجات السوق المحلى ويعزز من الصادرات الزراعية والتي حققت انتعاشة كبيرة خلال السنوات الماضية، حتى تخطت عائداتها 3 مليار دولار سنويا.

كما أوضح الدكتور وليد دعبس، أن الدولة المصرية خاضت خلال السنوات الماضية معركة كبيرة لبناء الوعى لدي المواطن كما أنه كان هناك اهتمام كبيرة من الدولة والقيادة السياسية بالحديث مع المواطن بكل صراحة وشفافية وتحصينه ضد الأكاذيب والشائعات والمحاولات الفاشلة والملتوية لقلب الحقائق وتزييفها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى المشاريع القومية العملاقة الامن الغذائي السوق المحلي

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