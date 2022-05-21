فرج عامر: أداء هزيل غير مبرر لفريق سموحة أمام إيسترن كومباني

نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة الأسبق تغريدة جديده عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر .

جاءت التغريدة كالآتي: أداء هزيل غير مبرر لفريق #سموحة امام ايسترن كومباني وتعادل بطعم الهزيمة، حالة من التوهان انتابت اللاعبين بدون مبرر ، تباعد في الخطوط، قصور في الاداء، احمد متعب، ميهوب، احمد امين. ثلاث لاعبين ممكن يكون لهم مستقبل افضل في كرة القدم، اتمني لفريق سموحة تدارك ما حدث #فرج_عامر".

يذكر أن فريق سموحة خطف تعادلا هامًا إمام ايسترن كومباني ٢-٢ في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدوري المصري.

سجل إيسترن كومباني الهدف الأول أمام سموحة عن طريق محمد صالح من ضربة جزاء في الدقيقة 11.

واستمرت خطورة إيسترن، ففي الدقيقة 23 كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد عرضية رائعة ولكن اصطدمت الكرة في دفاع سموحة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم إيسترن كومباني على سموحة بنتيجة 1-0.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أحرز إيسترن الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق أحمد متعب.

وفي الدقيقة 55 تم احتساب ركلة جزاء لسموحة بعد عرقلة لاعبه عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي قرار حكم الساحة.

وسجل سموحة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65 عن طريق مروان حمدي، لتصبح النتيجة 2-1.

وقبل نهاية المباراة استطاع سموحة تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 97 عن طريق أليا سيلا، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.