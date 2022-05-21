مهيب عبد الهادي : توقيع أشرف بن شرقي للأهلي بلح

نشر مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب علي قناة dmc تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر.

وجاءت التغريدة كالتالي : توقيع بن شرقي للاهلي، بلح وعنب وموز وبرتقال وتفاح وبطيييييخ.

توقيع بن شرقي للاهلي. بلح وعنب وموز وبرتقال وتفاح وبطيييييخ 😂😂 — مهيب عبدالهادي (@moheebabdelhady) May 21, 2022

وعلي صعيد أخر أكد الإعلاميان مهيب عبد الهادي وعمر ربيع ياسين ان نجم الزمالك اشرف بن شرقي وقع للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

وأضاف مهيب عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: رسميا تم توقيع بن شرقي في الأهلي مقابل 1.5 مليون دولار في السنة .

وأكد عمر ربيع ياسين عبر تويتر كاتبا: رسميا أشرف بن شرقي يوقع للأهلي في صفقة انتقال حر بداية من الموسم القادم.