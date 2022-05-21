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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 ميداليات للمصارعة النسائية في بطولة إفريقيا بالمغرب

5 ميداليات للمصارعة
5 ميداليات للمصارعة النسائية في بطولة إفريقيا بالمغرب

نجح منتخب مصر للمصارعة النسائية في الحصول على 5 ميداليات متنوعة في البطولة الأفريقية المقامة حالياً بالمغرب ، فقد نجحت المصارعة سمر حمزة في الحصول على الميدالية الذهبية في وزن 76 كجم  ، وحصلت منه الله عثمان علي فئة وزن 68كجم ، وحصلت فرح علي وزن 57 كجم علي الميدالية البرونزية  ، وندا مدني فضية وزن 60 كجم
، وشيماء عاطف ذهبية .

الجدير بالذكر أن الإتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام النوار بدعم ومساندة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان قد تكفل بكافة تجهيزات وإعداد سمر حمزة  جيداً للمنافسات القارية في المصارعة ، لتعود اللاعبة بقوة وتكتسح بطولة أفريقيا وهي اللاعبة الوحيدة للآنسات الحاصلة علي الذهب الافريقي بعد الظهور بمظهر مختلف تمام عما سبق ، وهو ما ينبأ بميدالية أوليمبية قادمة .

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