أخبار الفن| التحقيق مع غادة إبراهيم.. زواج منة عرفة ومحمود المهدي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:



أشرف زكي: بدء التحقيق مع غادة إبراهيم يوم الإثنين في إساءتها لزملائها

كشف نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي عن موعد التحقيق مع الفنانة غادة إبراهيم بعد قرار وقفها عن العمل؛ وذلك بسبب الإساءة إلى زملائها في جنازة الفنان سمير صبري .



حسن شاكوش يشكر الشعب السعودي علي حسن تنظيم حفلة بجدة عبر إنستجرام

نشر الفنان حسن شاكوش فيديو جديدًا له من آخر حفل بالسعودية عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

غادة رجب تهدي أغنية في حياتنا لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

طرحت الفنانة غادة رجب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "في حياتنا" والتي أهدتها للفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وجميع الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا.

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

أعلن الفنان محمود المهدي إقامة حفل زفافه على الفنانة منة عرفة في جو عائلي أسري،

وكتب محمود المهدي عبر حسابه على «فيسبوك»: «الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح كان صغير ومقتصر على الأهل فقط، ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا».

نأسف لما حدث.. الكاثوليكي للسينما يصدر بيانا ردًا على تجاوزات منظمي المهرجان تجاه الصحفيين

أصدر مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بيان ردا على التجاوزات التي حدثت من مسئولي التنظيم في حق الصحفيين والمراسلين الذي حضروا حفل افتتاح المهرجان.

زووم لصدى البلد: الموزع الموسيقي دوره مهم ولا أعلم لماذا يتم تجاهله

عبّر الموزع الموسيقي زووم، عن استيائه من تجاهل دور الموزع الموسيقي في الأغنية، وتهميش أهميته، بالرغم من كون التوزيع الموسيقي من أهم وأصعب عناصر تكوين الأغنية.