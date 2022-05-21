عبد الحفيظ: حققنا فوزًا مهمًّا على إنبي قبل نهائي دوري الأبطال

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على إنبي بهدفين مقابل ‏هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة ‏الخامسة عشرة.‏

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عقب المباراة: «الأهلي أهدر العديد من الفرص على مدار شوطي ‏المباراة والأمور تأزمت بعد هدف إنبي، ولكن الفريق استطاع أن يعود من جديد ويحقق فوزًا ‏في غاية الأهمية كان الفريق في احتياج له».‏

وأوضح مدير الكرة أن مباراة الفريق أمام إنبي من المباريات التي رأى فيها الأجيال ‏المتواصلة مثل زياد طارق، وأحمد نبيل كوكا، اللذين قدما مباراة كبيرة مع باقي اللاعبين وأن ‏القادم أفضل للفريق.‏

وواصل مدير الكرة حديثه: «العالم كله يتحدث في كرة القدم ولكن هنا يوجد محرمات وتحديدًا ‏من جانب لجنة الحكام عند الحديث في لقطات خاصة بكرة القدم».‏

وأكد عبد الحفيظ أن الموسم ما زال ممتدًّا، وأن الأهلي بإصرار وروح وعزيمة حقق فوزًا مهمًّا ‏قبل سفر الفريق إلى المغرب.‏

واختتم سيد عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد أن الفريق سوف يغلق ملف بطولة الدوري وسيتوجه إلى المغرب بشخصية الأهلي، مشيدًا بالحكم الجنوب إفريقي فيكتور ‏جوميز الذي سيدير مباراة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏