عبد الحفيظ: حققنا فوزًا مهمًّا على إنبي قبل نهائي دوري الأبطال

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عقب المباراة: «الأهلي أهدر العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة والأمور تأزمت بعد هدف إنبي، ولكن الفريق استطاع أن يعود من جديد ويحقق فوزًا في غاية الأهمية كان الفريق في احتياج له».
وأوضح مدير الكرة أن مباراة الفريق أمام إنبي من المباريات التي رأى فيها الأجيال المتواصلة مثل زياد طارق، وأحمد نبيل كوكا، اللذين قدما مباراة كبيرة مع باقي اللاعبين وأن القادم أفضل للفريق.
وواصل مدير الكرة حديثه: «العالم كله يتحدث في كرة القدم ولكن هنا يوجد محرمات وتحديدًا من جانب لجنة الحكام عند الحديث في لقطات خاصة بكرة القدم».
وأكد عبد الحفيظ أن الموسم ما زال ممتدًّا، وأن الأهلي بإصرار وروح وعزيمة حقق فوزًا مهمًّا قبل سفر الفريق إلى المغرب.
واختتم سيد عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد أن الفريق سوف يغلق ملف بطولة الدوري وسيتوجه إلى المغرب بشخصية الأهلي، مشيدًا بالحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز الذي سيدير مباراة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.