عاجل
عصام عبد الفتاح: ماتحاسبونيش على لجنة لسه ماسكها من 4 شهور أخبار التعليم .. طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلام جامعة حلوان يعرضون أفكارا إبداعية بمشروعات التخرج .. التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية هادئة ولا معوقات أمام الطلاب نشرة الصحة والمرأة| الأعراض الأولية لجدري القرود.. فوائد الشاي في يومه العالمي اقتصاد الإمارات| موانئ دبي العالمية تستعرض إمكانات مرافقها للبتروكيماويات في مؤتمر جيبكا إبراهيم فايق عبر تويتر: مجنونة يا كورة.. عودة للأهلي بخبرة النفس الطويل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الحفيظ: حققنا فوزًا مهمًّا على إنبي قبل نهائي دوري الأبطال

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على إنبي بهدفين مقابل ‏هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة ‏الخامسة عشرة.‏

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عقب المباراة: «الأهلي أهدر العديد من الفرص على مدار شوطي ‏المباراة والأمور تأزمت بعد هدف إنبي، ولكن الفريق استطاع أن يعود من جديد ويحقق فوزًا ‏في غاية الأهمية كان الفريق في احتياج له».‏

وأوضح مدير الكرة أن مباراة الفريق أمام إنبي من المباريات التي رأى فيها الأجيال ‏المتواصلة مثل زياد طارق، وأحمد نبيل كوكا، اللذين قدما مباراة كبيرة مع باقي اللاعبين وأن ‏القادم أفضل للفريق.‏

وواصل مدير الكرة حديثه: «العالم كله يتحدث في كرة القدم ولكن هنا يوجد محرمات وتحديدًا ‏من جانب لجنة الحكام عند الحديث في لقطات خاصة بكرة القدم».‏

وأكد عبد الحفيظ أن الموسم ما زال ممتدًّا، وأن الأهلي بإصرار وروح وعزيمة حقق فوزًا مهمًّا ‏قبل سفر الفريق إلى المغرب.‏

واختتم سيد عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد أن الفريق سوف يغلق ملف بطولة الدوري وسيتوجه إلى المغرب بشخصية الأهلي، مشيدًا بالحكم الجنوب إفريقي فيكتور ‏جوميز الذي سيدير مباراة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي انبي زياد طارق احمد نبيل كوكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

لضبط الأسعار.. نواب يطالبون بتعميم الأسواق الكبرى في المحافظات

أحمد موسى بعد فوز الأهلي على إنبي: شيء عجيب لكنها عدالة السماء|فيديو

نظرة شاملة عن لكزس GX موديل 2022 بالسوق السعودي .. صور

اهدى حبيبي كدا..عمرو أديب: معلولي ربنا يخليهولي جاب جولين في 3 دقايق..فيديو

زوج شقيقة سمير صبري: رفض أبلغ ابنه إنه تعبان وكان متفائلا

الصحة العالمية تعلن عدد الإصابات بمرض جدري القرود في جميع الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ