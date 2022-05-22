حبس عاطل سرق هاتف سائق في الشرابية

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من سائق بعد طلبه إجراء مكالمة منه بالشرابية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى إلى سمعها صوت إستغاثة أحد الأشخاص، وبإستبيان الأمر تم التقابل مع (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وقرر بتضرره من (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) لقيامه بطلب إجراء مكالمة هاتفية ، وعقب ذلك إستولى على الهاتف ولاذ بالفرار ، فقام بمطاردته والإستغاثة .. ولقد أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (الهاتف المستولى عليه).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " الخطف مترجلاً ".

كما اعترف بإرتكاب عدد ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة)

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.