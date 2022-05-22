اليوم.. محاكمة قتلة شاب الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، محاكمة عامل وتاجر وربة منزل المتهمين بقتل شاب لسرقة أمواله ومتعلقاته الشخصية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم وعضوية المستشارين على احمد رجب وحسام محمد المكاوى وحسام الهجرسى وامانة سر احمد رمزى ومحمد عبد الستار.

ترجع وقائع القضية الى شهر يوليو من العام الماضى حيث تلقى اللواء محمد والى مدير امن الشرقية اخطارا من مستشفى الحسينية المركزى بوصول شاب 32 عاما مصابا بعدة طعنات نافذة بالصدر والبطن وانه لفظ انفاسة متأثرا بإصابته .

وتوصلت التحريات التى اشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية الى ان مرتكبى الواقعة عامل اطارات سيارات 19 عاما وتاجر خضروات وفاكهه 25 عاما وربة منزل 48 عاما وانهم اتفقوا فيما بينهم على قيام ربة المنزل باستدراج المجنى عليه لمقابلتة بالاكراه وانه عقب وصولة قاموا بشل حركتة وطعنة بسلاح ابيض وبتفتيشة لم يعثروا معه الا على ميلغ الف جنيه وهاتفة المحمول.

تم القبض عليهم واحالتهم للنيابة التى قدمتهم لمحكمة الجنايات.