طلاب 2 ثانوي يتوافدون على اللجان لأداء امتحانات اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ

يتوافد الان طلاب الصف الثاني الثانوي على المدارس الثانوية المجهزة على مستوى الجمهورية ، استعدادا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية بالنسبة لطلاب علمي وادبي ، وامتحان الفيزياء يالنسبة لطلاب علمي ، وامتحان التاريخ بالنسبة لطاب ادبي ، في لجان مراقبة و مؤمنة ، وسط اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبالنسبة لـ امتحان اللغة الاجنبية الثانية ، فمن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي (علمي و ادبي) اداء الجزء الورقي فيه لمدة ساعة إلا ربع من 8 صباحا وحتى 8:45 صباحا، ثم يؤدي الطلاب بعد الذلك الجزء الالكتروني في امتحان اللغة الاجنبية الثانية لمدة ساعة و ربع من 9 صباحا حتى 10:15 صباحا.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية اليوم امتحان الفيزياء ويؤدي طلاب الشعبة الادبية التاريخ ، حيث يتم تأدية الجزء الورقي في الامتحانين لمدة ساعة إلا ربع من 10:45 صباحا حى 11:30 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب الجزء الالكتروني في الامتحانين لمدة ساعة وربع من 11:45 صباحا حتى 1 ظهرا.

ويشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الثاني الثانوي عددا من الاسئلة المقالية التي لا تتعدى نسبتها عن 30 % فقط من اجمالي اسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعلنة من وزارة التربية والتعليم .

ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الثاني الثانوي ، عددا من اسئلة الاختيار من متعدد التي يجيب عليها الطالب على منصة الامتحانات الالكترونية على اجهزة التابلت ، وتمثل هذه الاسئلة الالكترونية نسبة 70% من اجمالي اسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي .

وتعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي في المدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وتتولى المدارس تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، ثم تقوم بجمع درجات الامتحانات الإلكترونية مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية لإعلانها

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني ، ستكون بالدرجات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة كل فصل دراسي تمثل ٥٠٪؜ من الدرجة النهائية للعام الدراسي كله .

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه لا صحة لـ اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية العام بدون درجات في شكل اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.