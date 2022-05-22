طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لاستكمال سئلة اللغة الثانية بالتابلت

دخل طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت ، لأداء الجزء الإلكتروني في امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، في جميع المدارس الثانوية المجهزة بجميع انحاء الجمهورية.

و من المقرر أن يستمر طلاب الصف الثاني الثانوي في اداء الجزء الإلكتروني في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة وربع من 9 صباحا حتى 10:15 صباحا.

ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الثاني الثانوي ، عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي يجيب عليها الطالب على منصة الامتحانات الالكترونية على اجهزة التابلت ، وتمثل هذه الاسئلة الالكترونية نسبة 70% من إجمالي اسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي .

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية اليوم امتحان الفيزياء ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية التاريخ ، حيث يتم تأدية الجزء الورقي في الامتحانين لمدة ساعة إلا ربع من 10:45 صباحا حى 11:30 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب الجزء الالكتروني في الامتحانين لمدة ساعة وربع من 11:45 صباحا حتى 1 ظهرا.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد نشرعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نماذج لتقارير تفصيلية مدعمة بالصور تكشف حالات الغش التي تتم بالموبايل في لجان الامتحانات الورقية والإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث يكتب في التقرير مثلا : انه قد وجد في مدرسة العهد الجديد الثانوية طالبا يحمل امتحان بكود رقم ….تم رصد قيامه من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات بالمدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر اثناء تصوير اختبار إلكتروني بالتابلت ، وبالتواصل مع مدير المديرية افاد بأن اسم الطالبة ….. و رقم جلوسها ….. وذلك في يوم…… ، وذلك مع وضع صورة الطالب اثناء قيامه بعملية الغش بالموبايل.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نصيحة للطلاب الذين حاولوا وما زالوا يحاولون الغش في الامتحانات.

حيث قال وزير التربية والتعليم : تتابع الوزارة حالات الغش التي تتم عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية او الإلكترونية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل طالب حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا.

وأوضح الوزير، أنه سوف يتم أيضا معاقبة المسؤولين في هذه اللجان التي حدثت فيها وقائع الغش ، لأنهم اخفقوا في عملهم او ساعدوا على هذا.

وقال وزير التربية والتعليم : لدينا المئات من هذه التقارير التي ترصد كل محاولات الغش في اللجان وكذلك تقارير كاملة عن رواد جروبات الغش على تيليجرام.

وأنهى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلا : إن من يعتادوا الغش في الامتحانات ، هم قلة قليلة من الطلاب والإداريين ولكنهم يهدرون قيمة عمل المجتهدين ، ويتسببون في ضرر كبير لمصداقية التعليم المصري ولذلك وجب تطبيق القانون عليهم.