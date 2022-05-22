هافال ترفع أسعار H6 موديل 2022 فى مصر 

طرحت شركة هافال ، موديلاها الجديد 2022 من السيارة طراز H6 ، التى تنتمى الى فئة السيارات فئة السيارات الكروس أوفر SUV المدمجة ، منذ فترة داخل السوق المصرى .

ومع ارتفاع الأسعار لعدد من السيارات داخل السوق ، بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي ، شهدت السيارة هافال H6 موديل 2022 ، زيادة سعرية جديدة هى الاخرى وصلت الى 15 الف جنيه ، على فئتها السعرية بالسوق المحلى .

هافال H6 موديل 2022

وتستمد السيارة هافال H6 موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .

هافال H6 موديل 2022

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة هافال H6 موديل 2022 ، بطول 4653 مم ، و عرض 1886 مم ، و ارتفاع 1730 مم ، و بسعة الشنطة الخلفية 600 لتر .

هافال H6 موديل 2022

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة هافال H6 موديل 2022 ، على جنوط رياضية 18 بوصة، وسخانات بالزجاج الخلفي، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، ومفتاح ذكي، زر تشغيل/ إيقاف المحرك .

وتضم السيارة هافال H6 موديل 2022 ، عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، وأنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، ومساعد للفرامل BA، وثبات إلكتروني، والتحكم في الثبات عند المرتفعات، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية .

هافال H6 موديل 2022

اما عن أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 505 ألف جنيه بدلاً من 490 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 535 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 555 ألف جنيه بدلاً من 540 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 595 ألف جنيه بدلاً من 580 ألف جنيه.