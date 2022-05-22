حملوا لواء الدفاع عن الأمة ومثل رحيلهم صدمة|شيرين أبو عاقلة ومظفر النواب

الوطن العربي ليس ترابا وحدودا وبرا وبحرا، بل أشخاص عاشوا وماتوا من أجل الدفاع عن الأرض والعرض ونددوا بكل ما يهين كرامة الوطن وكرامة الإنسان ودفعوا بكل أوتوا من قوة وحبا وعزيمة عن أوطانهم وعن قضايا أمتهم وعن شعوبهم.

كان من بين هؤلاء الصحفية الفلسطينية "شيرين أبو عاقلة" التي قتلت بدم بارد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام أثناء تغطيتها لاقتحام جنود الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية.

شيرين أبو عاقلة

أيقونة الصحافة الفلسطينية

كانت شيرين أبو عاقلة أيقونة الصحافة العربية وتعد من أبرز المراسلين الفلسطينيين والعرب، واتسمت تغطياتها وتقاريرها بالموضوعية والمهنية العالية.

وشاركت أبو عاقلة في تغطية الأحداث الفلسطينية منذ تسعينيات القرن الماضي، وكان لها دور رئيس في نقل تفاصيل المشهد العام للأوضاع في القدس والضفة الغربية المحتلة ونقلت بمهنية وحرفية.

ولا ننسي أن من أبرز الأحداث التي كان لأبو عاقلة دورا رئيسيا في تغطيتها:

الوقائع اليومية للانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي بدأت في 28 سبتمبر من العام 2000.

الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة في الأعوام 2009، 2012، 2014 و2021.

مسيرات العودة التي شهدها قطاع غزة والاشتباكات مع الجنود الإسرائيليين في المناطق الحدودية.

المواجهات والاشتباكات التي ما برحت تندلع بين الحين والآخر بين الفلسطينيين وبين جنود الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006.

شاركت الصحفية أبو عاقلة في التغطيات الخارجية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وأبرز الأحداث العربية والأجنبية كما في مصر وقطر والأردن وسورية ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأوروبية.

وأكملت شيرين أبو عاقلة مسيرتها العملية حتى اخر لحظة في عمرها وانتهت حياتها بالرصاص الحي في الرأس من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

البطلة شيرين أبو عاقلة

مظفر النواب .. الشاعر والمقاتل

من ناحية أخرى فقد الوطن العربي، الجمعة، أيقونة من أيقونات النضال والكفاح وسنوات من الدفاع عن قضايا الأمة ومشاكلها بعد صراع طويل من المرض عن عمر يناهز 88 عاما، الشاعر العراقي والمقاتل السياسي، "مظفر النواب".

ولد مظفر النواب في بغداد في عام 1934، ودرس في جامعة بغداد وتخرج منها، ثم انضم النواب إلى الحزب الشيوعي العراقي وتعرض للتعذيب من قبل الحكومة الهاشمية.

عين مظفر النواب بعد الثورة العراقية في عام 1958 كمفتش في وزارة التربية، وفي عام 1963 اضطر إلى مغادرة العراق خاصة بعد اشتداد المنافسة بين القوميين والشيوعيين العراقيين الذين تعرضوا للملاحقة الأمنية القضائية والمراقبة الصارمة من قبل النظام الحاكم.

واعتقل النواب وعذب من قبل الشرطة السرية الإيرانية قبل إعادته إلى الحكومة العراقية، وأصدر فيما بعد قرارا بإعدامه بسبب أحد القصائد التي كتبها، ولكن هذا الحكم خفّف إلى السجن مدى الحياة.

هرب النواب من السجن عن طريق حفر نفق خلال السجن وهرب إلى مدينة الأهوار العراقية، وهناك انضم إلى فصيل شيوعي يسعى إلى الإطاحة بالحكومة.

اشتهر النواب بقصائده الثورية القوية وبالقسوة اللاذعة على الديكتاتوريين، وعاش النواب في المنفى في العديد من البلدان من ضمنهم سوريا، مصر، لبنان وإريتيريا، حيث مكث مع العديد من المتمردين الإريتيريين قبل أن يعود إلى العراق في عام 2011.

لم يتمكن النواب من السفر إلى أي مكان بسبب عدم انتمائه إلى أية جنسية، ولكنه استطاع السفر فقط من خلال وثائق السفر الليبية التي كان يملكها.

نشرت أول طبعة عربية كاملة عن أعماله في لندن في عام 1996 من قبل دار نشر يدعى “دار قنبر”.

الشاعر مظفر النواب

حقائق عن مظفر النواب

كتب النواب الشعر بالعامية باللهجة العراقية، وحاضر في الشعر بالعامية، حيث اشتكى العديد من الحاضرين في مجالسه بعدم فهمهم للهجة العراقية.

لم يستقر النواب في دمشق، فقد عاوده الحنين إلى السفر فتوجه إلى اليونان وأقام فيها أربع سنوات سافر خلالها إلى ليبيا.

توجه بعد اليونان إلى فرنسا حيث انتسب إلى جامعة "فانسان" وسجل فيها رسالة الماجستير التي كان موضوعها حول القوى الخفية واللاماورائيات في الإنسان.

وأقام النواب في فرنسا مدة ثلاث سنواتٍتوجه بعدها الى إيران بعد قيام الثورة الإيرانية ثم سافر إلى الهند الصينية وبانكوك، ومن بانكوك عاد إلى اليونان.

وزار النواب الجزائر في عام 1983 ثم استقر في ليبيا فترة قصيرة سافر بعدها إلى فنزويلا والبرازيل والتشيلي والسودان، ثم عاد بعدها إلى دمشق التي كان يعيش فيها والتي كانت محطته الأخيرة مهما سافر واغترب.

أشهر أقوال مظفر النواب

يتهمني البعض بأني مبتذل وبذيء، أعطني موقفا أكثر بذاءةً مما نحن فيه.

الشاعر الكبير مظفر النواب

إنجازات الشاعر مظفر النواب

تخرّج النواب من الجامعة وبدأ العمل في مؤسسات الدولة العراقية، فعمل كمفتش فني في وزارة التربية في بغداد.

حظي النواب بفرصة مشجعة لإكمال وتعزيز مسيرته في كتابة الشعر حين أقيمت فعالية تحث الموظفين الموهوبين على عدم قتل موهبتهم في المؤسسات والمكاتب الحكومية.

والمكاتب الحكومية. أقام النواب العديد من الأمسيات الشعرية وكان مهتما في القضايا القومية والاجتماعية والسياسية الخاصة بالعرب، وله العديد من القصائد التي حازت على ضجة كبيرة مثل قصيدة بنفسج الضباب، رسالة حربية عاشقة، في الحانة القديمة، جسر المباهج القديمة، اللون الرمادي، زرازير البراري، قمم، بيان سياسي، جرس عطلة، السلخ الدولي وباب الأبجدية، بكائية على صدر الوطن، قل هي البندقية أنت، وقصيدة من بيروت، والعديد من القصائد التي لاقت الكثير من النجاح والأصداء.

تناولت قصائد النواب الأخرى موضوع المرأة والجسد والإنسان بشكل عام وعلاقته مع الله، وخص في بعض قصائده فلسطين والعدوان الإسرائيلي على مدينة غزة.

أشهر قصائد مظفر النواب

قدم الشاعر والكاتب مظفر الأديب العديد من الأعمال الفنية الهامة، من أهمها ما يلي:

القدس عروس عروبتنا – جسر الملذات القديمة.

قراءة كتاب في المطر – بحارة البحرين.

البكاء على صدر الوطن – براءة الأم.

أ نا أصرخ – البراءة – سنبكي غدا.

نا أصرخ – البراءة – سنبكي غدا. مع النبيذ والحزن قلبي – وأنت مستحيل.

لحظة في حمام المرأة – أيام الحب – الرحيل.

مارينا كن حمد – مسرحية مسرحية – عروس السفن.

يوميات عروس الانتفاضة – خليته وما يهم الا هو الحب.

موت العصافير – في بكاء ناجي العلي.

يقول أنك البندقية – الحارس أمام الباب الثاني.

اعترافات في الليل وأخذ الثالث.

أساطيل – البقاع … البقاع – ثلاث أمنيات على أبواب رأس السنة الميلادية.

القبطان – عبوة الفقراء مليئة بالمتفجرات.

بيربل فوغ ت سالفيني – عبدالله الارهابي.